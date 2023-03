Horror-Verkehrsbilanz vorgestellt Was die Polizei im Kreis Kleve jetzt wirklicht braucht

Meinung | Kreis Kleve · Nirgendwo in NRW ist die Gefahr, schwer zu verunglücken, so groß wie im Kreis Kleve. Auch die Zahl der Toten und Schwerverletzten ist stark gestiegen. Was die Polizei jetzt braucht, um den Trend zu brechen.

Von Marc Cattelaens

04.03.2023, 01:55 Uhr

Immer wieder kommt es im Kreis Kleve zu schweren Unfällen. Foto: Guido Schulmann

Die Verkehrsunfallstatistik 2022 des Kreises Kleve ist verheerend ausgefallen: Kostenpflichtiger Inhalt 23 Unfalltote in einem Jahr, deutlich mehr Schwerverletzte und auch die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle ist auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Hinter allen Verkehrsunfällen mit Verletzten stecken Schicksale – für die verletzten Opfer bedeuten sie viel Leid, und das Leben der Angehörigen von Unfalltoten gerät völlig aus den Fugen.