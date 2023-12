Geschenktipp in letzter Minute Das Gocher Steintor als Bastelbogen

„Meine Grundschulzeit in den 80er Jahren führte mich bei einem Wandertag mal in das damalige Gocher Museum im Steintor. Es war sehr aufregend, die vielen liebevoll gestalteten Modelle der alten Stadt Goch zu betrachten. Am Ende dieses Ausflugs wurde uns damals ein Pappbogen gezeigt, den man käuflich erwerben konnte“, erinnert sich Paufler. Für eine Mark habe er sich den Bogen gekauft und zu Hause gleich mit dem Basteln begonnen. „Die Kombination aus Geschichte und Architektur faszinierte mich. Knappe 40 Jahre später besuchte ich mit meinen eigenen drei Grundschulkindern das Rembrandhuis in Amsterdam. Auch dort bildeten sich Schlangen vor dem Schalter, an dem man Pappbastelbögen kaufen konnte.“ Zurück in Goch machte sich der Geschäftsmann daran, herauszufinden, ob noch eine Pappvorlage des Steintors in der Stadt existierte. Der Leiter des Museums Goch konnte helfen: „Im Archiv konnte Dr. Mann noch einen Original-Druck aus dem Jahre 1983 finden. Auch die Frage nach dem Urheberrecht war schnell geklärt. Es waren die Herren Feldkamp und Meusken, die damals dieses wunderbare Werk geschaffen hatten.“