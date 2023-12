Sorge um Trinkwasser Stadtwerke Goch lehnen Reichswald-Nationalpark ab

In der Ratssitzung sind die Vertreter der Fraktionen gefragt, dem Kreis zu raten, sich weiter am Interessenbekundungsverfahren für die Ausweisung eines Nationalparks im Reichswald zu beteiligen oder nicht. Die Gocher Stadtverwaltung verzichtet auf einen Beschlussvorschlag und überlässt die Abwägung den Ratsvertretern. Ein wichtiger Interessenvertreter aus Goch hat seine Meinung schon klar formuliert; sie dürfte in der Politik nicht unberücksichtigt bleiben. Die Stadtwerke Goch lehnen den Vorschlag, aus dem Reichswald einen Nationalpark zu machen, ab. Insbesondere, weil die Städte Goch und Kleve ihr Trinkwasser aus dem Wald gewinnen. Außerdem sind Windenergieanlagen im Naturschutzgebiet grundsätzlich unzulässig, der Reichswald gelte aber als größte zusammenhängende Potentialfläche auf dem Gebiet des Regionalplans Düsseldorf. Und die Stadtwerke haben sich schon früh für „Wind im Wald“ interessiert.