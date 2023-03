Überblick der Konditionen bei Festgeld & Sparbriefen So hohe Zinsen zahlen die Banken im Kreis Kleve

Geld, das man gerade nicht benötigt, wird für schlechte Zeiten zur Seite gelegt oder für eine größere Anschaffung gespart. Auf der Bank gibt es dafür in der Zwischenzeit Zinsen. Dieser von klein auf gelernte Mechanismus war über Jahre durch die Nullzinspolitik außer Kraft gesetzt. Doch inzwischen liegt der Leitzins so hoch wie seit rund 15 Jahren nicht mehr. Die Banken beginnen, die steigenden Zinsen an ihre Kunden weiterzugeben. Höchste Zeit, das Thema Zinsen wieder verstärkt bei der Geldanlage zu berücksichtigen.