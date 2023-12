Entscheidung vertagt Goch äußert sich im Januar zum Nationalpark

Noch am Tag der Ratssitzung habe der Staatssekretär aus dem NRW-Umweltministerium den Gocher Bürgermeister angerufen, „weil er Bedenken gerne ausräumen wollte“, berichtete Knickrehm. Nun wollen die Gocher bis zum Besuch von Minister Krischer Anfang Januar in Kleve warten, hören, was er zu sagen hat und dann entscheiden, Dass die Stadtspitze eher skeptisch ist in Bezug auf die komplette Unterschutzstellung, daraus machte der Bürgermeister keinen Hehl. Denn die Belange des Nationalparks seien sehr klar und hart formuliert. „Dort würde alles verboten sein, was zu einer nachhaltigen Störung führen könnte.“ Andererseits sei ja theoretisch denkbar, dass vertraglich geregelt würde, dass es einen wasserrechtlichen Bestandsschutz für 200 Jahre oder so gebe.