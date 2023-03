RP-Telefonaktion Wenn die Luft wegbleibt – Experten beantworten Fragen zu Atemnot

Info

Was? Das Katholische Karl-Leisner-Klinikum und die Rheinische Post veranstalten am Dienstag, 7. März, von 17 bis 18 Uhr eine Telefonaktion zum Thema Atemnot – wenn die Luft wegbleibt.

Wer? Unsere Experten sind Norbert Bayer, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Nephrologie mit den Standorten in Kleve und Kevelaer, sowie Paul-Georg Behler, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Pneumologie, Allergologie, Schlaf-, Beatmungs- und Umweltmedizin am Wilhelm-Anton-Hospital in Goch.

Wie? Rufen Sie die beiden Chefärzte am 7. März zwischen 17 und 18 Uhr in der Redaktion unter Telefon 02821 59825 und 02821 59835 an.