Automatensprenger und ihre markierte Beute Was Räuber mit gefärbten Geldscheinen anfangen können

Manche Täter versuchen auch, leicht verfärbte Scheine in Umlauf zu bringen. In der Hoffnung, dass die Kassiererin in der Hektik nicht so genau hinschaut. Auch soll es offenbar einige ausländische Banken geben, die auch gefärbte Scheine annehmen. Die deutsche Bundesbank verweigert die Annahme von Geldscheinen mit sogenannter Raubstopptinte, außer der Einreichende legt eine schriftliche Stellungnahme zur Ursache der Verfärbung vor und versichert, dass er der legale Besitzer der verfärbten Banknoten ist. Die nationale Zentralbank prüft dann, ob die Tintenflecken von einem IBNS stammen und zieht gegebenenfalls die Polizei hinzu. Im Kriminaltechnischen Institut des BKA werden gefärbte Banknoten untersucht, um festzustellen, ob es sich bei den Verfärbungen um Rückstände von Raubstopptinte handelt, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung des BKA. Der Nachweis, ob es sich bei Verfärbungen tatsächlich um Raubstopptintenrückstände handelt, werde im kriminaltechnischen Institut mit Hilfe spezieller Analysenmethoden geführt.