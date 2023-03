Festival in Weeze Diese Megastars kommen zu San Hejmo

Das Programm der zweiten Auflage von San Hejmo nimmt langsam Form an. Und nachdem die Organisatoren bereits die ganz großen Stars der Szene wie Apache 207 oder Fantastische 4 bekannt gegeben hatten, wird auch bei den nächsten Künstlern eher geklotzt als gekleckert. Erneut bedienen sich die Festivalmacher bei der ersten Garde der deutschen Stars. So werden Tokio Hotel nach Weeze kommen. Die früheren Teenie-Stars haben sich inzwischen in der Szene etabliert und sind auch in Amerika die ganz große Nummer. Die Band rockt noch immer in Originalbesetzung und wird nach ihrer Europatournee im Frühling direkt zum Festivalstart am Freitag auf der Mainstage auftreten. Und wer weiß: Vielleicht kommt ja auch Heidi Klum nach Weeze. Immerhin spielt ihr Ehemann Tom Kaulitz in der Band.