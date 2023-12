Neuer Laden in der Innenstadt Großer Andrang bei Eröffnung von „König der Döner“ in Goch

Was es an diesem Tag zum Mittagessen geben sollte, war für ungezählte Gocher Schüler unstrittig: Nach Unterrichtsschluss ging es in die Fußgängerzone, um einen extra-günstigen Döner zu verspeisen. Der Imbiss „König der Döner“ von Familie Kocak in der Gocher Voßstraße 43 öffnete am Donnerstag erstmals. Und hatte vorab mit einem Angebot geworben, das mit einem Euro zwar nicht ganz so billig ist wie das 1-Cent-Angebot einer bekannten Döner-Kette ähnlichen Namens, aber fraglos ebenfalls ein Schnäppchen. Die Jugendlichen jedenfalls waren begeistert und stellten sich in einer langen Schlange an. Auch andere Passanten ließen sich die Chance auf eine günstige herzhafte Stärkung nicht entgehen. Von Freitag, 15. Dezember an ist der Imbiss gegenüber dem Bekleidungshaus Sinn täglich von 11-22 Uhr geöffnet. Man kann auch drinnen sitzen. Mit der Vermietung an die Gocher Unternehmerfamilie ist ein längerer Leerstand in der Voßstraße beendet worden.