Im Kastell : Autor in Goch: Helden gegen Hitler

Autor in Goch: Helden gegen Hitler

GOCH Tim Pröse liest am nächsten Donnerstag im Gocher Kastell aus seinem Bestseller: Jahrhundertzeugen – Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler.

(RP) Die KulTOURbühne Goch bietet mit der VHS am Donnerstag, 30. September, um 19 Uhr eine Lesung mit dem Spiegel-Bestsellerautor Tim Pröse im Kastell an. Er liest aus seinem Buch „Jahrhundertzeugen - Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler“. Tickets gibt es zum Preis von fünf Euro bei der KulTOURbühne im Rathaus (Email: kultourbuehne@goch.de, Telefon: 02823 320202), bei der VHS Goch (Telefon: 02823 6060), online im Veranstaltungskalender unter www.goch.de sowie an der Abendkasse. Es gelten die Corona-Regelungen.