Bauarbeiten in Goch : Kastell-Parkplatz für Monate gesperrt

Die Stadt Goch installiert am Kastell eine neue Regenwasserbehandlungsanlage. Foto: Markus van Offern (mvo)

goch Der Abwasserbetrieb der Stadt Goch errichtet am Kastell eine Regenwasserbehandlungsanlage zur Verbesserung der Wasserqualität in der Niers. Bis August sollen die Bauarbeiten dauern, das Parken ist in dieser Zeit eingeschränkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Geplant ist der Beginn der Arbeiten am kommenden Montag (25. April). Ab dann ist das Parken am Kastell nur eingeschränkt möglich, da die Parkplatzflächen in Teilen durch Tiefbauarbeiten und als Lagerflächen in Anspruch genommen werden müssen. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende August 2022. Fußgänger und Radfahrer können die Niersbrücke am Kastell auch während der Bauarbeiten weiter nutzen. Auch der Zugang zum Kastell ist weiterhin möglich.