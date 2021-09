Stadtmarketingbörse in Geldern : Katjes, Kaffee und Bälle für die Tagungsgäste

Geldern Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve bereitet die Deutsche Stadtmarketingbörse 2021 in Geldern vor. Als Gastgeschenk aus der Region gibt es Bälle, Kaffee und Katjes für die Teilnehmer.

Eine „runde Sache auf höchstem Niveau“ verspricht die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve den Gästen der Deutschen Stadtmarketingbörse 2021 in Geldern, zu der die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland (bcsd) eingeladen hat und etwa 200 Fachleute aus der gesamten Republik erwartet. Was liegt bei diesem Versprechen näher, der „runden Sache auf höchstem Niveau“ auch eine symbolträchtige kleine Erinnerung in die Tagungstasche zu packen – rund und Erstliga erprobt: Die Mini-Version des Bundesliga-Fußballs aus dem Hause Derbystar. Neben dem Hinweis auf das in Goch beheimatete Unternehmen wird den Gästen der Tagung, die in Geldern die Hotels See Park und Ja-Hotel auslasten, Spezialitätenkaffee aus dem Hause Van Gülpen und die klimaneutralen „Glücksgefühle“ aus dem Hause Katjes – beide in Emmerich zuhause – auf den Weg gegeben.