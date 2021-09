Feuerwehr : Das ist die neue Gocher Feuerwehrleitung

Goch Stefan Bömler führt nach dem Ausscheiden der bisherigen Wehrführung die Gocher Feuerwehr. Seine Stellvertreter sind Stefan Pieper und Marc Derksen. Georg Binn und seine Leitungskollegen bekommen zum Abschied einen großen Zapfenstreich auf dem Marktplatz.

Er hatte um einige Monate verlängertaber jetzt ist es so weit, dass aus dem langjährigen Gocher Feuerwehr-Chef Georg Binn der Ehrenstadtbrandinspektor der Freiwillen Feuerwehr Goch wird. In der Ratssitzung am Dienstag, 21. September, die ausnahmsweise im Kesseler Haus am See stattfand, wurde die Staffelübergabe eingeläutet. Es übernimmt der bisherige Stadtbrandinspektor Stefan Bömler mit zwei ebenfalls neuen Stellvertretern. Mit Wirkung vom 1. Oktober 2021 wird Bömler für die Dauer von sechs Jahren als Ehrenbeamter auf Zeit zum Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch (Wehrführer) bestellt. Die Stadtbrandinspektoren Stefan Pieper und Marc Derksen werden ebenfalls für sechs Jahre zu stellvertretenden Leitern der Feuerwehr Goch bestellt. Sie lösen Stadtbrandinspektor Bernhard Hüsmann und Standbrandinspektor Hermann Wegscheider ab. Formal vorgeschlagen hatte die Personalien der Kreisbrandmeister, der dazu die Feuerwehr Goch angehört hatte. Die Verwaltung schlug der Politik vor, der Empfehlung zu folgen, was eine reine Formalie war; niemand hatte etwas dagegen; der neuen Wehrleitung wird vom gesamten Rat Vertrauen entgegengebracht.