Adel-Tawil-Konzert : 5000 Besucher und 13.000 Euro

Was für ein Abend in Goch: Nach Angaben von Antenne Niederrhein kamen am Mittwoch 5000 Besucher zum „Lichtblicke on Tour“-Konzert mit Adel Tawil auf den Klosterplatz. „Und auch die Spendensumme kann sich mehr als sehen lassen. Gut 13.000 Euro kamen für die Aktion Lichtblicke von Antenne Niederrhein und den anderen NRW-Lokalradios zusammen. Das Geld ist für Kinder und Familien in Not bestimmt“, schreibt der Radiosender am Donnerstag.