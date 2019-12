Glasfaser : Plan: Flächendeckendes Glasfasernetz für Goch

Goch Die Deutsche Glasfaser lädt alle Bürger am Mittwoch, 15. Januar, um 19 Uhr, ins Kultur- und Kongresszentrum Kastell ein, um über den geplanten Breitband-Ausbau zu informieren.

(RP) Möglichst flächendeckend soll das reine Glasfasernetz in Goch ausgerollt werden. Etwa 950 Haushalte, die nicht wirtschaftlich ausgebaut werden können, sollen von der Firma Deutsche Glasfaser mit Hilfe von Fördermitteln des Bundes und des Landes an das Netz der Zukunft angeschlossen werden.Flüssiges TV-Streaming, Internetsurfen mit Lichtgeschwindigkeit und stabile Videokonferenzen – der Anschluss an ein Glasfasernetz ist entscheidend für die langfristige Attraktivität von Gemeinden und Städten als Wohn- und Heimatort. Die Vermarktungsphase im Fördergebiet Goch findet im Zeitraum 11. Januar bis 1. März statt. Im Anschluss daran startet die Nachfragebündelung für die privatwirtschaftlich auszubauenden Haushalte, die nicht im Rahmen des Förderprogramms berücksichtigt werden. Die Kombination aus privatwirtschaftlichem und gefördertem Netzausbau macht ein flächendeckendes, reines Glasfasernetz für die gesamte Stadt Goch möglich.

Im Rahmen der Förderung werden rund sechs Millionen Euro Fördermittel für die schrittweise Schließung der Netzlücken in der gesamten Stadt Goch aufgewendet. Drei Millionen Euro kommen vom Bund und 2,6 Millionen Euro vom Land. Zusammen mit dem Eigenanteil der Kommune, rund 650.000 Euro, können so alle unterversorgten Haushalte im der Stadt Goch an der FTTH-Glasfasernetz („Fiber To The Home“ – Glasfaser bis ins Haus) angeschlossen werden.