Uedem : Großes Interesse an der Waldorfschule

Großes Interesse an der Waldorfschule

Auch für kleine Besuchern gab’s ein Programm. Sie konnten basteln oder in der „Märchenhöhle“ in kuscheliger Atmosphäre Geschichten aus 1001 Nacht hören. Foto: Markus Balser

UEDEM Die neue Schule an der Meursfeldstraße hatte zum Tag der offenen Tür geladen – und viele Gäste kamen. Die Waldorfschule will weiter wachsen. Fürs kommende Schuljahr wird eine neue Klasse eins angestrebt.

Parkplätze waren am Samstag rund um die Meursfeldstraße Mangelware. Die in diesem Sommer gegründete Waldorfschule hatte zu ihrem ersten Tag der offenen Tür geladen. Nicht nur die Eltern der Schüler, sondern auch viele andere Interessierte waren gekommen, um die neue Schule einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Dabei gaben zunächst einmal die Waldorfschüler selbst einen ganz plastischen Einblick in ihren Unterricht. Die Forscher- (1. und 2. Klasse) und Entdeckerklassen (3. und 4. Klasse) hatten kleine Vorträge vorbereitet: Gedichte, Lieder, manches davon sogar auf Englisch, aber auch Vorführungen aus dem Bereich der Eurythmie, in der Inhalte durch Körperbewegungen dargestellt werden sollen. Sie ist wichtiger Bestandteil der Waldorfpädagogik und das „was man landläufig unter ,Namen tanzen’ versteht“, wie Gründungslehrerin Nicole Fröhlich erklärte.

Elterncafé Wer die Angebote der Waldorfschule näher kennenlernen möchte, hat dazu im Januar Gelegenheit, wenn die Waldorf-Initiative zum öffentlichen Elterncafé in die Schule einlädt.

Im Anschluss hatten die Besucher bei Kaffee, Kuchen und belegten Brötchen Gelegenheit, sich die neu eingerichteten Räumlichkeiten anzuschauen, mit den Lehrern über die Waldorfpädagogik oder den Eltern der Waldorf-Initiative Niederrhein Aue über die Schule zu reden. Am Stand des Finanzkreises wurden viele Fragen zu den Kosten beantwortet. Denn die Waldorfschule funktioniert wie andere Privatschulen auch: Eltern müssen einen Beitrag bezahlen. In Uedem ist er nach dem Solidarprinzip gestaffelt – wer viel verdient, zahlt mehr, ähnlich wie bei den regulären Kindergartenbeiträgen. Dadurch soll möglichst vielen Kindern der Besuch der Schule ermöglicht werden.

Die Kinder konnten in der Zwischenzeit zahlreiche Angebote nutzen, für die die Eltern gesorgt hatten. Mit Schere und Papier wurden Adventsdekorationen gebastelt, aber auch mit Zahnstochern und getrockneten Erbsen ließen sich tolle Sterne, kleine Häuschen oder viele andere Dinge herstellen. Großer Andrang herrschte in der „Märchenhöhle“, in der Geschichten aus 1001 Nacht vorgelesen wurden.