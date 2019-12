Tipp des Tages : „Springmaus“ bringt Festvorfreude

Kevelaer Das bekannte Improvisationstheater gastiert im Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus. Das Programm heißt „Merry Christmaus“.

Was im Jahr 1982 noch in einem Bonner Studentenlokal stattfand, hat sich mittlerweile deutschlandweit einen Namen gemacht und begeistert Comedy-Fans in vielen großen deutschen Städten. Mit der „Springmaus“ erleben die Zuschauer und Zuhörer das weltoffene deutsche Wesen in der direkten Berührung mit Menschen aus anderen Kulturen – und auch in der hingebungsvollen Beobachtung unserer Nachbarn vom Haus gegenüber. Computerisierung, Digitalisierung, Europäisierung, Therapeutisierung – kein Thema bleibt außen vor. In den unendlichen Weiten des alltäglichen Wahnsinns. Im Zentrum der gesellschaftlichen Winde. Das „Springmaus“-Ensemble bietet eine große Vielfalt an Improvisations-Comedy, Kabarett und unterschiedlichen Live-Theater-Programmen auf höchstem Niveau. Auszeichnungen blieben dabei nicht aus.