Stadtrat : Etat 2020: Viel Kritik und Philosophie

Die Ratssitzung zur Verabschiedung des Haushalts nutzt die Lokalpolitik traditionell, um zum Rundumschlag gegen die Verwaltung und die politische Konkurrenz auszuholen. So auch am Dienstagabend im Gocher Rat. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Im Gocher Rat stimmt die Lokalpolitik dem Haushalt von Bürgermeister Ulrich Knickrehm einstimmig zu – die CDU „zähneknirschend“, die SPD „mit Bauchschmerzen“. Den Stellenplan der Verwaltung lehnen die Christdemokraten ab.

Dass Zahlen längst nicht so eindeutig sind, wie sie scheinen, bewiesen am Dienstagabend im Rat der Stadt Goch die Fraktionsvorsitzenden der CDU und des BFG eindrucksvoll - dem Interpretationsspielraum sei Dank. Andreas Sprenger kritisierte für die Christdemokraten, dass es Bürgermeister Ulrich Knickrehm in seiner Amtszeit nicht ein einziges Mal gelungen sei, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. „Sie profitieren seit Jahren einzig und allein von der bis jetzt sehr positiven wirtschaftlichen Entwicklung“, sagte er. Udo Wennekers lobte für das Bürgerforum den Etat von Kämmerin Bettina Gansen wiederum in höchsten Tönen: Dieser sei nicht nur ausgeglichen, sondern auch bemerkenswert früh eingebracht worden. Die Vorsitzenden aller Ratsfraktionen nutzten die Verabschiedung des Etats, um mit ihren Haushaltsreden den Rathaus-Chef und seine Verwaltung wahlweise scharf zu attackieren, anzuspornen oder zu loben. Und das mit der Unterstützung großer Denker: Dalai Lama, Winston Churchill, Kofi Annan und Johann Wolfgang von Goethe mussten mit ihren Worten herhalten, um die Botschaften der Lokalpolitiker zu unterstreichen. Bereits im Vorfeld war klar: Der Haushalt 2020 würde vom Rat einstimmig bewilligt.

Andreas Sprenger aber erklärte, dass die CDU diesem nur „zähneknirschend“ zustimmen werde. „Im Prinzip könnte ich meine Haushaltsreden der letzten Jahre einfach zusammenfassen und hier vortragen. Leider hat sich seit Ihrem Amtsantritt, Herr Bürgermeister Knickrehm, nichts geändert und leider ist auch keine Perspektive in Ihrem Handeln erkennbar“, sagte er weiter. So habe dieser keine Versuche unternommen, kassenwirksame Sparvorschläge zu machen. Dass Knickrehm sich mit positiven Haushaltsabschlüssen und dem Abbau von Kassenkrediten brüste, sei ein Zeichen verzerrter Eigenwahrnehmung. Besonders negativ sei seiner Fraktion der Stellenplan aufgestoßen, der für „explodierende Personalkosten“ sorge. Im Fokus seiner Kritik: die „Aufblähung“ der Fachbereiche und die Schaffung von vier Stellen im Bereich der Digitalisierung. Diese seien ohne Konzept in den Haushalt eingebracht worden. Daher würden die Christdemokraten dem Stellenplan die Zustimmung verweigern. Zum Angriff gegen den Verwaltungschef holte Sprenger auch mit Worten Winston Churchills aus: „Man löst keine Probleme, indem man sie aufs Eis legt.“

Info Zahlen und Fakten zum Gocher Haushalt 2020 Überblick Der Etat umfasst Einnahmen von 91,6 Millionen Euro, dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 91,5 Millionen Euro. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 73.452 Euro. Ausblick Kämmerin Bettina Gansen legte bei der Einbringung des Haushalts dar, dass der finanzielle Handlungsspielraum in den nächsten Jahren kleiner werde.

Klaus-Dieter Nikutowski erklärte für die SPD, dass die Finanzen der Stadt Goch weder krisenfest noch tragfähig seien: „Wer glaubt, dass sich ohne neue Schulden größere Spielräume für kommunale Leistungen ergeben, wird enttäuscht werden.“ Es müsse mehr Geld in die Sanierung von Verkehrswegen, in den Erhalt der medizinischen Versorgung und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums investiert werden. Der Haushaltsentwurf sei genauso wie die Amtszeit von Knickrehm zu bewerten – als ideenlos, mutlos und ineffizient. Daher würden die Genossen dem Etat „mit Bauchschmerzen“ zustimmen. Auf seiner Seite vermutete Nikutowski Johann Wolfgang von Goethe: „Es ist nicht genug, Etwas zu wissen, man muss es auch anwenden.“

Worte des Lobes fand BFG-Fraktionschef Udo Wennekers: „In den fünf Jahren dieser Ratsperiode hat sich sehr viel Positives in Goch getan.“ So habe sich die Erhöhung der Grundsteuer und die Einführung der Parkraumbewirtschaftung bezahlt gemacht. Schließlich seien die Kassenkredite stark reduziert und bei den Stadtwerken ein solides Finanzpolster geschaffen worden. Auch trage die Ansiedlungspolitik der Stadt Früchte, etwa mit Blick aufs Baugebiet Neu-See-Land. Hilde Fielenbach-Hensel erklärte für die Bündnisgrünen, dass ihre Fraktion mit dem Haushalt „ganz zufrieden“ sei. Sie lobte Investitionen in Tagespflege, Kitas und Jugendamt. Noch mehr Engagement wünsche sie sich für den Klimaschutz. Und das mit den Worten des Dalai Lama: „Unser Planet ist unser Zuhause, unser einziges Zuhause. Wo sollen wir hingehen, wenn wir ihn zerstören?“.