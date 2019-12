Kalkar : Feierliche Musik stimmt auf Weihnachten ein

Kalkar Gemeinschaftliches Adventskonzert in der St. Nicolai-Kirche in Kalkar.

Das Hauptorchester des Musikvereins spielt wieder ein anspruchsvolles Programm, das vom Dirigenten Wolbert Baars und dem Musikausschuss gemeinschaftlich zusammengestellt wurde. Dargeboten werden unter anderem „Christmas at the Movies“, damit gemeint sind weihnachtliche Melodien aus bekannten Filmen, die zu einem Block zusammengestellt wurden. Mit „Valley of the pinios“ entführen die Musiker die Zuhörer in die Atmosphäre der Klöster von Meteora in Nordgriechenland. „Merry Christmas everyone“ von Shakin Stevens aus dem Jahre 1985 ist einer der vielen Weihnachtslieder-Bestseller für Orchester. Ein Potpourri deutscher Weihnachtslieder darf natürlich nicht fehlen.