Neubau in Geldern mit 6500 Quadratmetern Fläche : 45 Mitarbeiter sorgen bei Bett-Art Maghs für den guten Schlaf

Geldern Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve besuchte den neuen Standort des Gelderner Unternehmens im Gewerbegebiet Am Pannofen. Auf 6500 Quadratmetern Fläche haben Ursula und Bruno Maghs zusammen mit Sohn Stefan Maghs ihre „Bett-Art Maghs“ geschaffen.

Auf 6500 Quadratmetern Fläche haben Ursula und Bruno Maghs zusammen mit Sohn Stefan Maghs ihre „Bett-Art Maghs“ geschaffen, die mit dem Gelderner Architekten Engelbert Hanßen einen überzeugenden Hingucker an die Stadtgrenze zur alten Herzogstadt gebaut haben. „Das Kreis Kleve-Plakat wird hier einen besonderen Platz erhalten“, versprach Familie Maghs der Abordnung aus der Kreisstadt, die sich beim Rundgang durch den produzierenden Betrieb begeistert zeigte. Dort arbeiten 45 Mitarbeiter. Der Schaumstoff wird angeliefert, das Übrige bringt das Maghs-Team auf den Erfolgsweg. Hier wird noch erkennbar genäht, hier werden Formen gegeben und großvolumige Matratzen auf überdimensionalen Maschinen wieder in händelbare Strukturen verändert. „Im Grunde verlässt eine jede Tagesproduktion am Abend unsere neuen Hallen“, so Geschäftsführer Stefan Maghs. Vor fünf riesigen Ladebuchten stehen die Spediteure an jedem Abend, um die „Liegenschaften“ als dann zu den Zielorten in ganz Europa zu bringen.