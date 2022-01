Nichtöffentliche Kreis-Veranstaltung : Dieser Weg ist eine Sackgasse

Jeder, der mal eine Ausschusssitzung besucht hat, weiß: Für gewöhnlich nehmen kaum Besucher teil – und auch wir Journalisten müssen uns nicht um die besten Plätze prügeln. Man könnte nun also fragen: Wenn diese kleine Zahl an Menschen de facto von einer Sitzung ausgeschlossen wird, wo ist das Problem?

Es ist ein großes Problem. Die Politik muss Themen öffentlich diskutieren. Bürger müssen die Möglichkeit haben, sich in der Sitzung an den Fachausschuss zu wenden. Ganz gleich, ob sie die Möglichkeit wahrnehmen. Wenn man den Ausschuss offiziell absagt, um sich dann nichtöffentlich digital zu treffen, nimmt man der Öffentlichkeit diese Möglichkeit.