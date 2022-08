Kunstprojekt in Kerken : Malen hilft bei der Integration

Kunstprojekt in Kerken

KERKEN Kerkens neue Ehrenamtskoordinatorin Isabel Smitmanns startete Kunstaktion für Geflüchtete. Für ihr erstes Projekt „Malen als Brücke zur Integration“ konnte sie die Künstlerin Mechtild Runde-Witjes gewinnen.

Nach dem berufsbedingten Ausscheiden des bisherigen Ehrenamtskoordinators Marcus Bohnen hat die Gemeinde Kerken mit Isabel Smitmanns eine eigene Mitarbeiterin für die diese ver-antwortungsvolle Aufgabe. Da sie innerhalb der Verwaltung ebenfalls für die Bearbeitung von Asylangelegenheiten zuständig ist, kann sie in ihrer neuen Funktion schnelles und unkompliziertes Verwaltungshandeln ermöglichen.

Isabel Smitmanns unterstützt ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagierte Menschen dabei, ihre Tätigkeit auf die Bedarfe der geflüchteten Menschen abzustimmen und zu organisieren. Die junge Verwaltungsmitarbeiterin ist telefonisch unter 02833 922138, montags bis donnerstags von 8.30 bis 16 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr zu erreichen.

Für ihr erstes Projekt „Malen als Brücke zur Integration“ konnte die Ehrenamtskoordinatorin die Künstlerin Mechtild Runde-Witjes gewinnen. Sie studierte Malerei, Malpädagogik und verfügt über einen Masterabschluss in integrierter lösungsorientierter Psychologie. Sie lebt und arbeitet in Aldekerk und unterhält dort seit 2003 ein eigenes Atelier und eine Malschule auf der Marktstraße 21. Runde-Witjes ist unter 0170 8128876 oder per E-Mail info@runde-art.de erreichbar.