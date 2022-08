Wegen Raumnot für Kinder des Offenen Ganztags : Container für Issums Schule sind da

Issum Hinter der Nikolausschule wird so zusätzlicher Platz für Kinder des Offenen Ganztags geschaffen. Es ist die Übergangslösung bis der Masterplan greift.

Mit Schwertransportern wurden die insgesamt elf Einheiten angeliefert und anschließend mit einem Kran und viel Fingerspitzengefühl in Position gebracht. Das geschah alles in den Sommerferien , damit zum neuen Schuljahr alles fertig ist. Das zusätzliche Raumangebot ist bitter nötig. Erstmals können nicht alle Kinder den Offenen Ganztag an der Schule besuchen, deren Eltern das möchten, erklärt die Schulleiterin. Genau 100 werden die nachschulische Betreuung besuchen, 25 werden den Verlässlichen Halbstag der Schule wahrnehmen. Mehr als 100 Kinder im Offenen Ganztag gehe aktuell nicht, da man die Verpflegung sonst nicht stemmen könne, sagt die Schulleiterin. Es wird frisch gekocht. Und dazu kommt noch der wenige Platz.

Gemeinsam mit der Gemeinde habe man sich auf Kriterien geeinigt, so dass alle Berufstätigen und Alleinerziehende für dieses Schuljahr noch einen Platz im Offenen Ganztag für ihre Kinder bekommen haben. 2026 wird es einen Rechtsanspruch auf einen Platz im Offenen Ganztag geben. Beide Issumer Grundschulen haben schon signalisiert, dass das Raumangebot das nicht hergibt. Deswegen hat die Politik einen Masterplan beschlossen. Demnach soll in Sevelen eine neue Grundschule gebaut werden und die St.-Nikolaus-Schule wird saniert. Ob am Ende die Schüler der Brüder-Grimm-Schule oder der St.-Nikolaus-Schule in die neu gebaute Schule nach Sevelen ziehen, das sei noch alles offen, so die Verwaltung. Auch über den Bau einer Mensa wird laut nachgedacht.