Gemeinde Issum bildet aus : Drei neue Auszubildende im Issumer Rathaus 

v.l. Bürgermeister Clemens Brüx, Seven Willemsen, Maya Thielen und Andre Fischer. Foto: Gemeinde Issum

Issum Maya Marie Thielen aus Sonsbeck, Andre Fischer aus Issum und Sven Willemsen aus Lüllingen werden in den nächsten drei Jahren in Issum zu Verwaltungsfachangestellten ausgebildet.

Für drei junge Menschen begann ein neuer Lebensabschnitt. Maya Marie Thielen aus Sonsbeck, Andre Fischer aus Issum und Sven Willemsen aus Lüllingen werden in den nächsten drei Jahren in Issum zu Verwaltungsfachangestellten (Fachrichtung Kommunalverwaltung) ausgebildet.

Während der Ausbildung werden sie im halbjährlichen Wechsel in den Fachbereichen der Verwaltung arbeiten. Das theoretische Wissen wird ihnen am Berufskolleg Geldern und am Studieninstitut Niederrhein Krefeld vermittelt.