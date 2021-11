Aktion in Geldern zum Advent : 2000 Euro für den Einkaufsbummel

Kundin Roswitha Kipper (l.) und Verkäuferin Andrea van Rennings mit dem Gelderner Stadt-Gutschein. Foto: Gisela Grabowski/FotoStudio Selhof/Gisela Grabowski

Geldern Bei der Weihnachtsverlosung in Geldern sind Preise in Form des neuen Stadt-Gutscheins zu gewinnen. Die Glückslose bekommt man ab Montag in den Geschäften, die zum Werbering Geldern gehören.

Mit dem Start von „Heiß auf Eis“ am Donnerstag startet der Einzelhandel in Geldern ins Weihnachtsgeschäft. Der Werbering begleitet die Adventszeit wieder mit einem großen Gewinnspiel: Da der neue Stadt-Gutschein einen tollen Einstand mit verkauften Gutscheinen im Wert von mehr als einer Million Euro hingelegt hat, war es für die Organisatoren klar: In der Weihnachtsverlosung 2021 wird es Preise in Form des neuen Stadt-Gutscheins geben. Im vergangenen Jahr hatte man sich vom „alten“ Werbering-Gutschein verabschiedet und gleich zwei Gewinnerinnen mit einem ganzen Koffer voll mit Gutscheinen in Höhe von 2500 Euro auf den großen Shoppingbummel im Gelderner Einzelhandel geschickt. Um gleich drei Kunden eine Freude zu machten, gibt es in diesem Jahr den „goldenen“ Stadtgutschein im Wert von 2000 Euro und gleich zweimal in Zwischenziehungen die „silbernen“ Stadtgutscheine, jeweils mit 500 Euro aufgeladen. Insgesamt somit Einkaufsspaß in Geldern im Wert von 3000 Euro.

Gerd Lange, Geschäftsführer des Werberings: „Da der neue Gutschein viel flexibler ist und insbesondere auch in Teilbeträgen problemlos eingelöst werden kann, braucht man nicht viele Gutscheine, sondern eigentlich nur einen. Die neue Technik macht es möglich. Der auf dem Stadt-Gutschein aufgedruckte QR-Code kann entsprechend geladen und Betrag für Betrag ausgegeben werden.“

Info Auslosung beim Drachenfest Finale Wer den Einkaufsbummel mit 2000-Euro-Stadt-Gutschein gewinnt, entscheidet sich am verkaufsoffenen Sonntag, 2. Januar, beim Drachen- und Feuerfest auf dem Markt in Geldern. An diesem Tag wird der Hauptpreis auf jeden Fall übergeben. Die beiden 500-Euro-Stadt-Gutscheine werden bereits vor Weihnachten verlost und in der Rheinischen Post bekanntgegeben. Zudem werden die Gewinner der Gutscheine der Mitgliedsgeschäfte ebenfalls vor Weihnachten ermittelt und per Post benachrichtigt. www.werbering-geldern.de

Gemeinsam mit dem langjährigen Sponsor der Weihnachtsverlosung, der Sparkasse Krefeld, wünscht der Werbering den Kunden nun viel Glück. Neben den Gutscheinen gibt es aber auch nach wie vor Gutscheine der beteiligten Werbering-Geschäfte in den Stückelungen zehn, 25 oder 50 Euro. In diesem Jahr werden erheblich mehr 25- und 50-Euro-Gutscheine in die Verlosung gegeben als zuvor. Die Werbering-Vorsitzenden Gaby Engelke, Karla Leurs und Martin Kempkens sind davon überzeugt, dass man mit den vielen Gutscheinen auch vielen Kunden eine Freude machen kann.

Die Mitgliedsgeschäfte des Werberings Geldern sowie die Sparkasse Krefeld laden die Kunden im Rahmen der Weihnachtsverlosung 2021 ab dem 15. November bis zum Heiligen Abend zur Teilnahme ein. Höhepunkt der Aktivitäten im Advent soll der verkaufsoffene Sonntag am 5. Dezember sein.