Fußball-Bezirksliga : TSV Weeze trennt sich von Trainer Sebastian Steinhauer

Sebastian Steinhauer stand erst seit dieser Saison beim TSV Weeze an der Linie. Foto: Markus van Offern (mvo)

Weeze Der Klub hat nach sechs Niederlagen in Folge und dem Absturz vom ersten auf dem vorletzten Platz die Reißleine gezogen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Der Fußball-Bezirksligist TSV Weeze hat nach sechs Niederlagen in Folge und dem damit verbundenen Absturz vom ersten auf den vorletzten Tabellenplatz das getan, was in der Branche im Normalfall die Regel ist. Der Klub hat sich am Mittwochabend von Trainer Sebastian Steinhauer, der erst seit Beginn der Saison im Amt war, getrennt. Der TSV hofft, spätestens zur Rückrunde einen Nachfolger präsentieren zu können. Bis dahin werden der spielende Co-Trainer Michael Thissen, der derzeit verletzt ist, und Teammanager Martin van Hall versuchen, die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen.

„Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Guido Koenen. Auch diese Aussage ist in solchen Fällen die Regel, beim TSV aber keine leere Floskel. Zum einen ist der Klub nicht für eine große Fluktuation auf der Trainerbank bekannt. Zum anderen betonte Koenen, dass Steinhauer gute Arbeit geleistet habe und „ein Pfundskerl“ sei. Und dass die Mannschaft seit Wochen erhebliche Personalprobleme habe, sei, so der Abteilungsleiter, sicherlich ein wesentlicher Grund für die sportliche Misere. „Trotzdem haben wir die Notwendigkeit gesehen, mit einem Trainerwechsel neue Impulse zu setzen“, so Koenen. Zumal zuletzt auch die Partien gegen den 1. FC Kleve II (1:3), SV Schwafheim (0:1) und Uedemer SV (1:3), die allesamt zu den Konkurrenten des TSV Weeze im Kampf um den Klassenerhalt zählen, verloren wurden.