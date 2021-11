Jüdische Synagoge in Geldern angezündet : Gedenken an die Pogromnacht

Am Nordwall 37 versammelten sich am Dienstag rund 50 Menschen, um der Pogromnacht in Geldern vor 83 Jahren zu gedenken. Foto: Grüne

Geldern Rund 50 Teilnehmer waren bei einer Versammlung am Nordwall in Geldern. In einer kurzen Ansprache erinnerte der Grünen-Politiker Hans Gerd Paus an die Pogromnacht des Jahres 1938, in der nicht nur die Gelderner Synagoge in Flammen aufging.

So mancher Autofahrer dürfte ins Grübeln gekommen sein, als er am Dienstagabend gegen 19 Uhr über den Nordwall in Höhe der Hausnummer 37 fuhr. Vor 83 Jahren wurde an diesem Ort die jüdische Synagoge durch die Sturmabteilung der NSDAP angezündet. Etwa 50 Menschen hatten sich an diesem 9. November schweigend mit Grablichtern und Fackeln versammelt, um der Pogromnacht zu gedenken.

In einer kurzen Ansprache erinnerte Hans Gerd Paus, Mitglied des Ortsverbandes der Grünen in Geldern, an die Pogromnacht des Jahres 1938, in der nicht nur die Gelderner Synagoge in Flammen aufging, sondern viele jüdische Gotteshäuser im ganzen Land angezündet wurden. In seiner Rede machte er deutlich, dass jedem Ereignis, auch der Pogromnacht, nicht nur ein „Danach“ folge, sondern immer auch ein „Davor“ vorausgehe.

Auch das schreckliche Ermorden von sechs Millionen Juden, das der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 folgte, hatte ein Davor. Weil seit 1933 der Antisemitismus blühte, konnten in dieser Nacht viele Deutsche lang gehegte Ressentiments gegen Juden mit Hass und Gewalt ausleben.

Das Geschehen vor 83 Jahren sei Teil eines Prozesses, betonte Paus, und er stellte die Frage, ob wir heute fähig und bereit seien, die Zeichen wahrzunehmen. Geldern sei keine Insel der Seligen, so Paus, damals nicht und heute auch nicht. Fassungslosigkeit und Erschrecken vor antisemitischen Straftaten, die woanders geschehen, reiche nicht aus. Auch in Geldern müsse man ganz genau hinschauen, wo das „Unkraut“ blühe.

Anhand zahlreicher Geschehnisse in den vergangenen Monaten und Jahren zeigte er auf, dass wir uns bereits in einem solchen Prozess befinden und verwies darauf, dass nur eine Erinnerungskultur helfen könne, solche Entwicklungen zu erkennen und sich dagegen zu wehren.

Lange standen die Teilnehmer noch sprachlos angesichts des Leids dieser Nacht vor 83 Jahren zusammen.

(RP)