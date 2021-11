Finanzpolitik in Wachtendonk : CDU sieht Sparmöglichkeiten im Wachtendonker Haushalt

Wachtendonk Wachtendonks Kämmerer hat bei der Vorlage des Haushaltsentwurfs zum Sparen aufgerufen. Die Christdemokraten machen einige Vorschläge dazu.

In einigen Teilen kann die CDU den Einsparvorschlägen der Verwaltung folgen. So könne etwa der Ausbau des „Parks am Dorfbach“, nördlicher Teil, auf den Bau einer Brücke und einen wassergebundenen Weg reduziert werden. Das übrige Gelände sollte zu einer Blumenwiese umgestaltet werden. Im südlichen Teil ist ein moderner Spielplatz geplant. Da hierfür ein Förderantrag gestellt wurde, aber die Zusage noch aussteht, könnte es durchaus noch zu einem größeren Umbau am Dorfbach kommen.