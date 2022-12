Ticketverkauf für die Tolkien-Tage 2023 läuft Die Sehnsucht nach Mittelerde ist groß

(RP) Für die 13. Tolkien-Tage am Niederrhein vom 2. bis 4. Juni 2023 sind bereits mehr als die Hälfte der Eintrittskarten verkauft. Es sieht also so aus, dass im nächsten Jahr mehr als 5000 Besucher nach Pont kommen werden und es erneut keine Tageskasse geben wird. Die Tickets für die Filmvorführung am Freitag sind schon ausverkauft. Um am Samstag und Sonntag dabei zu sein, empfiehlt der Veranstalter, nicht mehr allzu lange mit dem Ticketkauf zu warten. Auch der Campingbereich direkt am Veranstaltungsgelände sei ausgebucht. Die Organisatoren haben sich zwar um eine weitere Fläche bemüht, diese könne aber erst für 2024 berücksichtigt werden.