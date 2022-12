Besuch bei „Unternehmen in der Nähe“ Heimatverein Hartefeld-Vernum besichtigt Ponter Pilz-Zentrale

Hartefeld/Pont · In der Veranstaltungsreihe „Unternehmen bei uns in der Nähe“ warfen fast 30 Mitglieder einen Blick hinter die Kulissen der Produktion der Rheinischen Pilz-Zentrale in Pont.

05.12.2022, 05:10 Uhr

Als spannend und informativ empfanden die Mitglieder des Heimatvereins Hartefeld-Vernum eine Führung durch die Produktionshallen der Familie Deckers in Pont. Foto: HsV/HvS

(RP) Einen Ausflug mit Vereinsmitgliedern nutzte der Heimatverein Hartefeld-Vernum, um seine Veranstaltungsreihe „Unternehmen bei uns in der Nähe“ fortzusetzen. Fast 30 Mitglieder warfen einen Blick hinter die Kulissen der Produktion der Rheinischen Pilz-Zentrale in Pont. Nach ihrer Begrüßung vertraute die 2. Vorsitzende Jutta Bergers die Delegation dem langjährigen Deckers-Mitarbeiter Jan van Bergen an. Der frühere Züchter und Kulturleiter des Unternehmens informierte seine Gäste über den Anbau von weißen und braunen Champignons sowohl in konventioneller Art als auch in Bioqualitäten sowie von Austernpilzen, Kräuterseitlingen oder auch Pfifferlingen. Dabei erfuhren die Vereinsmitglieder, dass die Corona-Pandemie auch Einfluss auf die Produktion von Pilzen nahm. „Ich fand es sehr interessant, dass vor der Pandemie deutlich mehr weiße Champignons verkauft wurden, die gern von gastronomischen Betrieben bestellt wurden. Durch Corona habe sich dieses Übergewicht deutlich zu den braunen Pilzen verändert, was selbstverständlich für den Produzenten einen großen Aufwand durch die Umstellung auf den Kundenwunsch bedeutete“, erklärte die Geschäftsführerin des Heimatvereins, Angela Görtz, die sich bei Jan van Bergen und der Familie Deckers für die Gastfreundschaft und die Führung durch den Betrieb am Ponter Milchweg bedankte. „Den anschließenden geselligen Abend in Hartefeld haben wir ein klein wenig unserem diesjährigen Ziel angepasst. Unsere Mitglieder freuten sich im ‚Alten Pfarrhaus‘ unter anderem über eine Pilzrahmsuppe“ schmunzelte Jutta Bergers, die gleichzeig versicherte, dass die Teilnehmer der Tour sehr überrascht von der Größe des Unternehmens waren. Dem mehrfach geäußerten Wunsch der Vereinsmitglieder, die Info-Tour zu einem heimischen Unternehmen auch 2023 anzubieten, will der Verein nachkommen.

(RP)