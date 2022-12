Konzert in Mönchengladbach Michael Patrick Kelly kommt 2023 in den Sparkassenpark

Jetzt steht fest: Die „B.O.A.T.S“-Livetour geht in die Verlängerung. Und auch in Mönchengladbach wird der heute 45-jährige Michael Patrick Kelly auftreten: Am Samstag, 22. Juli 2023, im Sparkassenpark. Der exklusive Ticketvorverkauf hat begonnen, der freie Verkauf startet bald.