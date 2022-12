Weil er zu teuer ist Citybeach in Dormagen hat keine Zukunft

Der Kreis der Aktiven könnte größer sein, doch in Zusammenarbeit mit der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen hat die City-Offensive Dormagen, kurz CiDo, um ihren Vorsitzenden Guido Schenk („Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft“) in den vergangenen Jahren immer wieder Ideen geliefert und auch umgesetzt, mit denen die Innenstadt interessanter, schöner und anziehender wurde. Das soll grundsätzlich auch in Zukunft so bleiben. Doch die Arbeit wird nicht einfacher werden, die internationale Krisensituation fordert ihren Tribut. Das wurde jetzt bei der Mitgliederversammlung der CiDo im Restaurant „Höttche“ deutlich.