Betreuungsangebot in Geldern SPD will Offenen Ganztag anpassen

Wie die SPD-Fraktion in Geldern vorrechnet, werden zum Schuljahr 2023/24 bereits rund 1400 Kinder eine Grundschule in Geldern besuchen, Tendenz steigend. Schon heute nutzten 55 Prozent der Grundschüler die Offene Ganztagsschule (OGS), 14 Prozent die Flex-Betreuung. Auch hier, teilt der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas van Bebber mit, sei die Tendenz steigend, „mindestens an der Adelheid-Schule gibt es aktuell eine Warteliste“.