Begegnung in Straelen : Schultreffen mit „Europa“-Eisbecher

Begegnung in Straelen

Straelen Die niederländische Partnerschule Jan-van-Brabant-College aus Helmond war zu Gast beim Gymnasium Straelen, um den ersten Platz beim Euregionalen Schulwettbewerb zu feiern.

Das Gymnasium Straelen veranstaltete das erste Mal einen Austausch mit der niederländischen Partnerschule Jan-van-Brabant-College aus Helmond. In Begleitung zweier Lehrer waren 25 Schüler zu Gast in Straelen.

Beim Speeddating direkt nach der Ankunft konnten die deutschen Schüler der Q2 gleich mal ihre Sprachkenntnisse aus drei Jahren Niederländisch anwenden. Neben einem weiteren Kommunikationsspiel sowie einer Stadtrallye wurde dann am Mittag der erste Platz beim diesjährigen Euregionalen Schulwettbewerb in einer Eisdiele in der Innenstadt gefeiert. Die Euregio kreierte zusammen mit der Eisdiele einen „Europabecher“ für die 50 Schüler. Direkt im Anschluss ging es für die niederländischen Schüler zurück nach Helmond, doch im kommenden Jahr ist erneut ein dreitägiges Austauschprogramm geplant.