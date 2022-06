Abschlussfeier 2022 : Sekundarschule: Abschlussjahrgang 2022 widerlegt Prognose

Wülfrath 74 Jugendliche erhielten im Paul-Ludowigs-Haus ihre Abschlusszeugnisse. Viele wechseln nun für das Abitur an das Gymnasium. Bei der Feier gab es berührende Reden.

Eine emotionale Abschiedsrede hielt die langjährige Schulpflegschafts- und Fördervereinsvorsitzende Anja Metzger. Die kommissarische Schulleiterin Susanne Büttner stellte in ihrer Rede heraus, dass dieser Jahrgang trotz der widrigen Umstände – Pandemie, Masken und Distanzunterricht – sehr leistungsfähig war. 29 der 74 Jugendlichen erlangten ihren Hauptschulabschluss nach Klasse 10 oder einen Förderschulabschluss. 45 schafften ihre Fachoberschulreife, wovon 25 auch die Qualifikation zum Besuch der gymnasialen Oberstufe haben. „Eine tolle Leistung, die deutlich besser ausfällt, als es die Übergangsempfehlungen der Grundschulen vor sechs Jahren prognostiziert hatten: Nur eine uneingeschränkte und sechs eingeschränkte Gymnasialempfehlungen vor sechs Jahren. Heute bekommt ein Drittel von den Absolventinnen und Absolventen die Möglichkeit, das Abitur zu erlangen“, so Abteilungsleiter Jochen Becker. 15 Absolventen wechseln nämlich direkt in die Oberstufe der Partnerschule, dem Gymnasium Wülfrath, in der in diesem Jahr auch die ersten Schülerinnen und Schüler des Gründungsjahrgangs der Sekundarschule ihr Abitur meisterten. Zum Schluss hieß es „Time to Say Goodbye“ für den Abschlussjahrgang.