Besuch der Herrenhäuser Gärten : Feuerwerk für Wankums Landfrauen

Einen ereignisreichen Tag in Hannover verbrachten die Wankumer Landfrauen in den Herrenhäuser Gärten. Foto: Verein

Wankum Die Reise nach Hannover führte sie zu den schönsten und wichtigsten Sehenswürdigkeiten, unter anderem zum internationalen Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhäuser Gärten.

Die Wankumer Landfrauen haben Hannover einen Besuch abgestattet. Die Route startete am Rathaus und führte durch die Innenstadt, weitestgehend entlang des roten Fadens, der auf das Straßenpflaster gemalt ist, vorbei an den 36 schönsten und wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Nach einer Stärkung und dem Bezug des Hotels wartete das eigentliche Highlight: das australische Team „Skylighter Fireworx“ beim internationalen Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhäuser Gärten in Hannover. „5 Termine - 5 Teams - 5 Kontinente“ – unter diesem Motto ist die Welt zu Gast beim Feuerwerkswettbewerb. 11.500 Besucher kamen zur Eröffnungsveranstaltung, um das Feuerwerk des größten und gefragtesten pyrotechnischen Unternehmens Australiens zu sehen. Im Vorprogramm gab es Musik, Tanz und Theater zu erleben. Den Abend ließen die meisten Landfrauen in der Hotelbar ausklingen.