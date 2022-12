Umbenennung des Eigenbetriebs Ab 1. Januar gibt es die „Stadtwerke Straelen“

Grund für die Namensänderung ist, dass nach der Abgabe der Sparte „Verkehr“ im Jahr 2019 der aktuelle Name „Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen“ veraltet ist und kein Bezug zum Verkehr mehr existiert. „Unser Plan ist es“, erklärt Robin Schmidt, Leiter der Stadtwerke Straelen, „auch zukünftig offen für neue Tätigkeitsfelder zu sein. So ist die Einrichtung von E-Ladestationen vorgesehen. Aktuell sollen Ladesäulen am Parkplatz hinter dem Straelener Friedhof sowie am Schulzentrum errichtet werden. Vorgesehen sind außerdem Ladesäulen in den Straelener Ortsteilen.“