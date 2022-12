Schwimmen Hundertstelsekunden fehlen nach toller Aufholjagd

Caroline Stark (Jahrgang 2011) ging mit sechs Sekunden Rückstand auf die Münsteraner Schlussschwimmerin ins Wasser und setzte noch einmal zu einer beeindruckenden Aufholjagd an. Sie legte die 100 Meter Freistil in glänzenden 1:02,54 Minuten zurück. Unter dem Strich fehlten ganze 17 Hundertstelsekunden zur Bronzemedaille. Dennoch durften die Gelderner Mädchen, für die außerdem Luise Rattmann (Jahrgang 2011), Melina Reis (2012), Emma Klaessen (2012), Charlotte Frohwerk (2012) und Greta Gärtner (2012) in der Wuppertaler Schwimmoper am Start waren, rundum zufrieden sein.