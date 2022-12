Verein Agrobusiness Niederrhein Das Netzwerk der grünen Branche

Der aktuelle Fachkräftemangel stellt auch das Agrobusiness vor Herausforderungen, Auch in der grünen Branche am Niederrhein werden Nachwuchskräfte gesucht, die die Zukunft der Unternehmen sichern. „Zwar ist der Niederrhein sehr ländlich geprägt, aber karrieretechnisch hat die Region einiges zu bieten. Wer im Agrobusiness arbeitet – egal ob als Landwirtin, Elektrotechniker, Fachkraft für Lagerlogistik oder Steuerfachangestellte für Unternehmen aus der Branche –, der trägt an jedem Arbeitstag dazu bei, dass in der Region gesunde, nachhaltige Lebensmittel, Zierpflanzen und Bäume produziert werden. Es gibt so viele sinnvolle Tätigkeiten in dieser Branche, die mit den Interessen und Werten junger Menschen übereinstimmen und einen Job zur Berufung machen können“, berichtete Simone de la Motte. Sie ist bei Agrobusiness Niederrhein für die Betreuung der „Jobbörse Niederrhein“ zuständig, die Unternehmen und Arbeitsuchende kostenfrei nutzen können. Kathrin Poetschki gefällt besonders, dass man sich stets weiterentwickeln kann: „Anders als in großen Unternehmen haben kleine und mittelständische Unternehmen den Vorteil, dass es sehr flache Hierarchien gibt und man verschiedene Bereiche eines Unternehmens kennenlernen oder sogar verschiedene Aufgabenfelder abdecken kann. Es wird nicht langweilig, und man kann auch als Berufseinsteiger schon Einfluss nehmen oder aktiv mitgestalten. Das finde ich sehr attraktiv.“