Der erste Preis geht an den Werbering Geldern Geldern dankt Vereinen mit Heimatpreis

Nach der einstimmigen Entscheidung einer aus den Vertretern aller Ratsfraktionen und der Verwaltung bestehenden Jury freute sich der Werbering Geldern über den mit 2500 Euro dotierten ersten Preis. Bei der Preisverleihung an Werbering-Vorsitzende Karla Leurs und Geschäftsführer Gerd Lange rief Sven Kaiser in einem kurzen Vortrag die zahlreichen Veranstaltungen in Geldern in Erinnerung, die seit der Gründung des Werberings im Jahr 1972, seinerzeit unter der Leitung von Herbert Sommer und Rudi Eck, zu den beliebtesten Ereignissen in der Stadt gehörten. Nach den ersten Aktionen, wie der Fahrradbörse, dem Blumenmarkt oder auch den „zauberhaften Erlebnissamstagen“, bei denen Schornsteinfeger Sparschweine mit Glückspfennig an die Passanten der Innenstadt verteilten, habe vor allem die Straßenparty, die erstmals 1974 aus Anlass der Eröffnung der Fußgängerzone Issumer Straße stattfand, die Menschen begeistert. Auch die Übernahme des Internationalen Straßenmalwettbewerbs durch den Werbering sei für Geldern ein Glücksfall gewesen, so Kaiser.