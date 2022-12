Handball-Oberliga der Frauen SV Straelen festigt Platz in der oberen Tabellenhälfte

Die erste Viertelstunde der Begegnung gehörte jedoch dem Gastgeber aus Essen. „Wir sind ganz schwer in Tritt gekommen, auch weil wir uns anfangs viele technische Fehler geleistet haben“, sagte SVS-Coach Thomas Floeth. Überruhr ließ sich nicht zweimal bitten, lag schnell mit 4:1, später mit 7:5 vorn. Straelener Umstellungen in Abwehr und Angriff sowie ein deutlich konzentrierteres Spiel brachten im Anschluss die Wende. Acht Minuten ohne Gegentor wurden von den Grün-Gelben herausragend gut genutzt. In der 26. Minute traf Zoé Daguhn zum 11:7. In die Kabine ging es schließlich mit einer Drei-Tore-Führung.