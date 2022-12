Störungen im Stellwerk zwischen Kleve und Krefeld Wieder Zugausfälle beim Niersexpress

Und täglich grüßt das Murmeltier oder wahlweise auch der Niersexpress. Nachdem es beim Zug bereits kurz vor Weihnachten massive Probleme und Ausfälle gegeben hatte, warteten viele Fahrgäste auch am Dienstag lange oder vergeblich am Bahnhof. Grund für die Störungen war wieder einmal ein defektes Stellwerk. Diesmal in Kempen. Probleme, die besonders ärgerlich sind, weil ausgerechnet die Technik in den Stellwerken gerade erst für viel Geld modernisiert wurde. Wie berichtet, kommt es trotzdem immer wieder zu Störungen. Zuständig für die Technik ist die Deutsche Bahn. Die hatte immer wieder betont, dass man Geduld haben müsse, es gebe nun einmal „Kinderkrankheiten“ wenn eine neue Technik den Betrieb aufnehme.