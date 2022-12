Inklusion in Geldern „Barriere-Scout“ in Geldern unterwegs

Melanie Giesen meldete sich im Herbst 2022 für diesen Online-Lehrgang an. „Da waren mehr als 300 Leute aus ganz Deutschland dabei“, sagt sie. An sechs Abenden lernte die Geldernerin viel über Barrieren, ganz allgemein, aber zum Beispiel auch in der Architektur und bei der Kommunikation. Für die Prüfung schickte sie die Dokumentation einer Begehung bei der Caritas am Südwall in Geldern an die „Sozialhelden“ ein. „Die Rampe zum Eingang ist gut, aber die Eingangstür ist schwer“, schildert sie einige Erkenntnisse. Anfang Dezember erhielt sie ihr Zertifikat als „Barriere-Scout“.