Vom kalten Gelderland in warme Länder, der Heizung wegen Reisen statt frieren

Besonders ältere Menschen leiden unter den hohen Energiekosten, die im Winter entstehen. Und nicht zuletzt deshalb stellt sich die Frage, ob das Überwintern in südlichen Regionen für die betroffenen Senioren und Rentner eine Alternative darstellt. Vor allem ein Vorschlag im Mai von der Vorsitzenden des Verbandes unabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR) hat dem Thema zu neuer Aufmerksamkeit verholfen. Marija Linnhoff regte an, einen Zuschuss in Höhe von 500 Euro an Rentner zu verteilen, damit sie die Wintermonate in wärmeren Ländern verbringen und so zu Hause Gas und Heizkosten sparen können.