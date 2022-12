Ausflug ins Nachbarland Straelener Senioren in einer bunten Weihnachtswelt

Ihr erster Eindruck: überwältigend. Zwischen unzähligen Tannenbäumen und Millionen Lichtern gibt es dort über zwei Hallen verteilt Weihnachtsdekorationen in allen Farben, Formen und Facetten. Kursana-Bewohner Horst Beck, 88, war vor allem von den Modell-Landschaften fasziniert. Detailreiche Szenerien und nostalgische Kulissen reihen sich aneinander, wie Weihnachtsdörfer mit heimeligen Häuschen oder Jahrmärkte mit Karussells und Schlittschuhbahn. In anderen Bereichen der in Farbwelten sortierten Ausstellung geht es schriller zu. Ein erlebnisreiches Winter-Wonderland, das nicht mehr viel gemein hat mit der weihnachtlichen Strohstern-Ästhetik vergangener Zeiten.