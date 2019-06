Stau in Geldern : Volle Straßen vor der Pfingstkirmes

Verkehrschaos vor der Pfingstkirmes in Geldern, Stau auf der Burgstraße in Richtung Nierspark und Gelderner Innenstadt. Foto: Max Blum. Foto: Max Blum

Geldern Während des Aufbaus der Pfingstkirmes ist es in Geldern zu längeren Staus gekommen. Auf der Burgstraße kamen den Autofahrern zudem Sturmschäden in die Quere.

(veke) Diesen Ausblick hatten am Mittwoch wohl viele Autofahrer in Geldern: Stau ohne Ende. Aufgrund des Aufbaus der Pfingstkirmes, die am Samstag startet, wurden Ostwall, Nordwall und die Durchfahrt auf die B 58 gesperrt. Schwierig wurde es auf der Burgstraße. „Hier holte uns allerdings ein weiteres Problem ein“, sagte Stadtsprecher Herbert van Stephoudt. „Einige Sturmschäden auf der Bahnstrecke führten dazu, dass an der Schranke eine Zeit lang immer nur wenige Fahrzeuge passieren konnten.“