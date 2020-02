VVK Veert : Tanzgarde Rot-Weiß geht in Narren-Rente

Veert Nach 21 Jahren zieht sich in Veert die Tanzgarde Rot-Weiß jetzt aus dem aktiven Geschehen zurück.

Madeleine Berndt, Annika Dyx, Sanja Görtz, Melina Hoffmann, Jessica Koppers, Leonie Kühlen und Maxi erinnern sich: „Im Jahr 1999 hat uns der Karneval im VVK infiziert. Mit drei Jahren fing alles an — als Minigarde in selbstgenähten Trägerkleidchen noch ganz klein, waren wir der Augenschein. Als Tanzmariechen fühlen wir uns seit 21 Jahren auf der Bühne wohl, auch als erwachsene Damen freuen wir uns wie jedes Jahr. Unsere roten Trägerkleidchen wurden gegen wunderschöne Tanzmariechenkleider getauscht — ein Traum ging für uns in Erfüllung. Auf den Bühnen schmeißen wir Jahr für Jahr das Bein und strahlen, denn das Tanzen ist für uns nicht nur ein Hobby, es hat sich für uns zur gemeinsamen Leidenschaft entwickelt. In der Session 2013/2014 haben wir das Steckenpferd verliehen bekommen. Doch in dieser Session heißt es für uns lebewohl. Schweren Herzens läuten wir den Tanzruhestand ein. Stolz blicken wir auf all die Jahre zurück. Unsere Herzen werden weiter im Takt der Musik schlagen und die Erinnerungen des Karnevalsfiebers stets im Blut mit sich tragen.Wir bedanken uns bei allen die uns in 21 Jahren unterstützt, motiviert und Freude geschenkt haben. Der Karneval im VVK hat uns geprägt. Die Zeit war einfach phänomenal.“