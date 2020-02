Altweiber in der Blumenstadt : Schmetterlinge in Straelens Rathaus

Wunderschöne Schmetterlinge tanzten auf der Altweiber-Party im Straelener Rathaus. Foto: Stadt Straelen

Straelen „Dem Stroelse Himmel so nah“ ist das perfekte Motto für die Schmetterlinge der Strae­lener Stadtverwaltung. Um 11.11 Uhr hieß es am Donnerstag: Flügel ausbreiten und abheben. Die Verpuppung wurde erfolgreich abgeschlossen, und jede Menge wunderschöne Schmetterlinge, Schmetterlingsfänger und Blumen starteten im Rathaus in die „Altweiber-Party“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken