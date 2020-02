kfd Nieukerk : Die Nieukerker Frauen feiern Karneval mit viel „Helau“

Nieukerk „Kfd-Nieukerk, Helau“, so schallte es an zwei Nachmittagen aus dem vollen Adlersaal. Auch viele kfd-Frauen aus den umliegenden Orten wollten sich diesen Spaß nicht entgehen lassen. Und sie wurden nicht enttäuscht.

Als Überraschungsgast erschien der Pfarrpatron St. Dionysius, dargestellt von Petra Schoelen. Er sprach über all das, was sich in den vergangenen zwei Jahren in der Kirchengemeinde ereignet hatte, und das war eine ganze Menge. Mit weiteren Büttenreden, Sketchen, tollen Tanzeinlagen und Liedern verging die Zeit wie im Flug. Den Abschluss bildete die Polonaise der Spielerinnen gemeinsam mit dem Publikum und rundete einen unterhaltsamen, kurzweiligen Nachmittag ab.