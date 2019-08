Volksbank an der Niers : Piano für Kirchenchor Kervenheim

Dirk Koppers (links) und Annegret Pfaff (links) freuen sich über das neue Instrument für den Kervenheimer Kirchenchor. Foto: ja/THOMAS MOMSEN

KERVENHEIM Was wäre ein Kirchenchor ohne ein Piano? Die großzügige Unterstützung der Volksbank an der Niers ermöglichte dem Kirchenchor Sankt Cäcilia Kervenheim die Anschaffung eines neuen E-Pianos. Dirk Koppers, Geschäftsstellenleiter der Volksbank in Winnekendonk, freute sich gemeinsam mit den Mitgliedern des Kervenheimer Kirchenchors und durfte zusammen mit Chorleiterin Annegret Pfaff selbst einmal in die Tasten hauen.

